Finalmente, quienes argumentan que los maestros deben formar gente que luche por sus derechos, deberían preguntarse cómo es que, de la escuela "tradicional", "jerárquica", "enciclopedista", etc., han salido tantos rebeldes… Tal vez crean que el líder sudafricano Nelson Mandela, el hombre que derrotó un sistema (el apartheid), se educó en una escuela donde le enseñaron rebelión, lucha armada, boicot y vida clandestina, y no en la universidad supremacista blanca donde lo formaron como abogado. A Mandela, tanto en el secundario como en la universidad, le transmitieron valores negativos. Pero también conocimiento científico. Armado con su título, pudo salir a la vida y a la realidad: no le tomó mucho tiempo descubrir las injusticias que antes no sentía. Pero sin esa formación de abogado, lo demás no hubiera tenido lugar.