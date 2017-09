El problema es que un estudiante secundario no es un actor político. No sólo en términos legales: en términos educacionales son personas en formación, actores políticos en formación y no parece que reuniones con políticos o altos funcionarios avezados y experimentados y recorridos mediáticos beneficien a ese proceso formativo. ¿De qué estamos hablando?

Eso no implica desoír a los alumnos, pero ese rol no debe ser cumplido por funcionarios políticos sino por los educadores de cada escuela que pueden darle a ese proceso una direccionalidad pedagógica.