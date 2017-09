Hace un año y medio que el país entero está dando vueltas en torno a esa historia, a la que le puso un colofón muy desajustado el propio presidente Vázquez. Me enteré de sus declaraciones fuera del país, donde estuve la semana pasada, lejos del clima local, y confieso que no podía entender que estaban referidas a alguien que su propio partido acababa de severamente condenar. Que una persona moderada e inteligente como el Presidente sea arrastrada por el microclima de su partido y la necesidad de contemporizar con nuestro colega José Mujica, es también otra revelación muy significativa. Los elogios tributados al vicepresidente sonaron a algo tan desafinado como todo el episodio. En todo caso, recordemos que aquí no termina la historia, porque la instancia judicial de ANCAP seguramente dará que hablar.