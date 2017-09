Ahora todo resulta más absurdo, Macri y su gobierno pueden tener miles de defectos, pero sin duda en este hecho no tuvieron nada que ver. Eso no quita que asombre la inocencia con la que se defienden. Esa ridiculez de Duran Barba de imaginar que la política es lo viejo, esa tontería los deja en manos de gente que no sabe hacer política; en consecuencia, no saben protegerse ni siquiera en el caso donde obviamente nada tuvieron que ver. Unos gerentes defendiendo un conflicto político suena parecido a un equipo de futbol integrado por jugadores de Póker. Pese a sus aspiraciones posmodernas, Durán Barba es apenas "modernoso", pero la humanidad hace política desde antes del mismo Maquiavelo y es un arte muy complejo para dejarlo en manos de gerentes; lo mismo que cualquier empresa, en tiempos difíciles necesita del talento del dueño.