Un desaparecido alcanza para sacar lo peor de nosotros. Sirve también para que muchos que viven parasitando recuerdos, tan ajenos como deformados, intenten banalizar lo peor que vivimos para seguir generado resentimiento. Somos una sociedad que no logra construir una patria, un espacio que nos contenga a todos, una posguerra, una pertenencia que supere nuestras diferencias. Aquello que nos separa es más fuerte que lo que nos une; la noción de enemigo no logra ser suplantada por la de adversario. Lo que lastima no es la desgracia en su dimensión de existir más allá de nuestro propio orden, lo que lastima es el cómo utilizamos aquello que debiera unirnos para intentar profundizar las diferencias.