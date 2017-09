Pero lo que debe quedar muy claro es que no toda desaparición de una persona es una desaparición forzada, con las precisas implicancias jurídicas que tiene este concepto. En el caso que nos ocupa, no se ha probado, ni hay siquiera indicios relevantes sobre ello, que Maldonado fuera privado de su libertad, ni que esa supuesta privación hubiese sido cometida por agentes del Estado, ni que el Estado hubiera negado información al respecto o se negara a expresar el paradero de Maldonado. No lo ha informado, es cierto, pero por la sencilla razón de que no lo conoce. El gobierno nacional ha puesto todos sus recursos en la búsqueda de este joven.