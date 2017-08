Curiosamente, mientras Cambiemos no ha utilizado las PASO para una saludable y acaso necesaria confrontación de ideas, suponiendo que tuviera intención de confrontar ideas, el peronismo sí lo ha hecho, aun sin quererlo. La decisión de Cristina Kirchner de presentarse con una fuerza ad hoc no debe imputársele solamente a ella. El Justicialismo en un todo decidió que no era este el momento de dirimir en una interna seria el liderazgo del movimiento, o como se quiera llamarle. No le habría resultado tan simple a la ex Presidente ningunear al gobernador Juan Manuel Urtubey o a José Manuel de la Sota como hizo con Florencio Randazzo. Al quitarle enjundia al debate, el peronismo de fuste también se expidió.