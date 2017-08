En este esquema de arrasar con todo lo que el gobierno huela como "males del pasado" se encuadra también el eterno sindicalismo liderado por la CGT. No fue casual que ayer mismo Macri también cuestionara la marcha que prepara la central obrera el martes próximo. "Hubiese esperado de los gremios una actitud de 'vamos a acompañar' para hacer que el país crezca aún más rápido y durante muchos años. Ese grupo de gremios han perdido la capacidad de escuchar y entender lo que está pasando en la Argentina", dijo. No fue una frase elegida al azar. Encierra un mensaje elíptico de cara a la próxima batalla que se dispone dar el Presidente: la puja por una nueva reforma laboral por sectores de la producción. Si bien el jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó el lunes pasado en conferencia de prensa que el Gobierno contemple para después de octubre un proyecto de este tipo, admitió que "se analizan" cambios por sectores o ramas de la producción para hacer más competitiva la producción de las empresas. En la vereda de enfrente tendrán a la CGT y la oposición del PJ. "Tuvimos una elección el día domingo, los argentinos han ratificado la vocación de cambio, apoyo a un gobierno que no cree haber resuelto todos los problemas sino haber comenzado a transitar el camino de la reducción de la pobreza, de generar trabajo", sentenció ayer Macri al mostrarse sorprendido por la marcha convocada por la CGT. ¿Declaración de guerra definitiva? Nadie se anima a predecirlo en la Casa Rosada.