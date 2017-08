Para las elecciones de octubre el jefe del Partido Renovador, Sergio Massa, no tiene, a mi entender, muchas opciones. La tarea que comenzó en el 2013 debe terminarla ahora. ¿Se trata de parar al gobierno nacional como fue su discurso de las Paso, o se trata de parar a Cristina Kirchner que fue la razón de su nacimiento y el éxito electoral que dio vigencia a su partido? That is the questión.