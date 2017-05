En el Banco Central aseguran que no ha cambiado la política monetaria orientada al objetivo de reducir la tasa de inflación a un dígito porcentual al año hacia fines de 2019. No sólo eso, en la última conferencia de prensa mensual sobre el ánalisis de los índices de estabilidad financiera, el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, dijo: "La meta de inflación del 17% no se cambia". Y está bien, sobre todo porque aún resta transitar más de la mitad del año para llegar a esa meta techo, dado que del objetivo piso del 12% ya no se habla.