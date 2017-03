En medicina, a fines del siglo XIX se descubre la vacunación. Esta consiste en la incorporación de dosis no letales del mismo virus del que se quiere sanar al cuerpo. Trabajando a partir de la metáfora inmunológica, me pongo a pensar que el cuerpo democrático argentino ha inoculado el virus de la antidemocracia. De aquí, dos preguntas. La primera: ¿cuán alta es la dosis del agente patógeno? O, dicho de otro modo, ¿puede pensarse en los elementos antidemocráticos como el virus presente en una vacuna que busca fortalecer al cuerpo democrático? La segunda: si no se tratara de una vacuna sino más bien de una enfermedad, ¿no tendríamos que pensar por qué está en el cuerpo democrático?, ¿acaso no hemos roto los pactos preexistentes acerca de qué significa la democracia?