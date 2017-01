En relación con los Estados Unidos, hay un hecho que nos es menor. Los Trump y los Macri se conocen desde hace años. No implica una desventaja el hecho de no haber concretado aquel negocio inmobiliario neoyorquino que los uniera décadas atrás. Todo lo contrario, se ubican bien y respetan mutuamente. Algo que no puede decirse de Chile, Brasil y tantos otros casos en los que el nuevo presidente de los EEUU probablemente no debe recordar siquiera el nombre de sus colegas. Con seguridad el hombre más poderoso del mundo escuchará las ideas y propuestas que desde la Casa Rosada puedan acercarle. En materia internacional, siempre ha sido muy importante el trato personal entre los líderes. Un pedido especial del argentino podría activar el apoyo de los EEUU al ingreso de nuestro país en la OCDE, por ejemplo. Con alguna inteligencia, Macri puede transformarse también en el portavoz e intermediario de toda la región. Hablan el mismo idioma y en cierta forma representan valores similares.