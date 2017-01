Indudablemente, se trata de un golpe que da una señal a los "inversores", que no invierten un peso, pero para los cuales la especulación inmobiliaria con un inmueble de esa magnitud, en esa ubicación puede ser un jugoso negocio. Desde un punto de vista más general, se trata de un golpe a todo el ahogado movimiento de empresas recuperadas cuyos activos se deterioran y son víctimas privilegiadas de la recesión económica, la caída del consumo y las altísimas tasas de interés que hacen impracticable la renovación de maquinarias. Las empresas recuperadas no entraron siquiera en las ventajas de la ley de incentivos fiscales para las pymes. No hable de los subsidios a las automotrices y otros aún más sonados como la caída de las retenciones mineras o sojeras.