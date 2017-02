"Esta historia era parte del diario de mi vida, crecí escuchándola -recuerda hoy Alicia Conde, que fue criada por su abuela, cuyo nombre lleva-, me parecía normal. De grande, empecé a notar el asombro y la admiración cuando lo contaba y alguien me dijo que no dejara pasar la oportunidad de dar testimonio de eso. Entonces busqué material y descubrí que mi abuelo figuraba en Internet y yo no lo sabía".