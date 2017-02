Pero en un breve encuentro que los hermanos tuvieron con su madre en la Corte de Boston pocos días después del arresto, ella les dijo que aprovechasen los pasajes comprados para unas vacaciones en París y volasen a Moscú. Obedecieron. Supieran o no la verdad, actuaron como dignos hijos de sus padres, reservados, astutos. No hicieron preguntas. "Yo sabía que, si tenía que testificar, cuanto menos supiera mejor. No quería confundir mi opinión con nada. No quería preguntar, porque era obvio que nos estarían escuchando", explica Alex años después, al Guardian. "Ellos arriesgaban la cadena perpetua, y si yo tenía que testificar, debía creer totalmente en su inocencia".