"No sé si mis novelas son experimentales", dice. "De todos modos, cuando uno se lanza en un proyecto, para uno mismo, siempre es experimental. En Francia suele decirse que la novela no existe más, que es una forma agotada. Pero siempre vuelve. En los últimos años hubo una especie de moda de la autoficción y ahora la moda es la exoficción. La exoficción sería contar la vida de gente real. A mí eso no me interesa, pero después de todo, yo hice exoficción con mis tres libros. Pero la experiencia de la ficción pura —la ficción nunca es pura— vino de nuevo hacia mí porque es la forma más excitante. Y si bien es cierto que mi narrador interviene en Enviada especial, eso no tiene nada de nuevo: ya estaba en Jacques el fatalista, de Diderot".