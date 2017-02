"De que muero no culpéis a nadie y, por favor, no chismeéis. El difunto lo odiaba terriblemente. Madre, hermanas y camaradas, perdonadme -ese no es el método (a otros no lo recomiendo), pero ya no tengo salida.

Como se dice, el incidente está zanjado

La barca amorosa varó en lo vulgar

Estoy en paz con la vida. No vale enumerar

dolores, desgracias, ofensas mutuas.

VM.

Seguid felices (En la mesa tengo 2000 rublos, pagad el impuesto. Lo demás lo cobraréis del Giz)". [Giz significa editorial]