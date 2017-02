"Empecé temprano con él", dice Alicia Plante, "y no lo leí de golpe, reaparecía cada tanto, un poco como los pájaros que vuelven cuando termina el frío o como esas cosas que se instalan en nuestra vida para siempre". Para la autora de Una mancha más y La sombra del otro, entre otros títulos, Pablo Neruda —"uno de los tres ilustres Pablos simultáneos, con Picasso y Casals"— no sólo manejaba la belleza "con la comodidad de un gato", sino que tenía la capacidad para "llenarnos de asombro y de placer con la palabra traída de otro contexto, y tan bella ahí, tan exacta". Plante, que reconoce su admiración hasta la envidia por un "poeta que dijo que lo que habría querido saber decir", sostiene que la película de Larraín, "un hombre de derecha", no honra la figura del gran escritor.