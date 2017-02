En una palabra, creo que Neruda escribió un libro fundamental, Residencia en la tierra, y dos poemas en particular que están entre los mejores de la lengua, juntos a muchos de Quevedo, Góngora, Lope. Esos poemas son "Tango del viudo" y "Barcarola". Entiendo, pero no van conmigo las imágenes de los Veinte poemas. Algunas, además de ridículas, me parecen detestables: "Mi cuerpo de labriego salvaje te socava". Y no se trata de que sean poemas primerizos, sino de que son poemas llenos de ego y pretenciosidad. La cuestión es entonces –y lo será más tarde, con el Canto general– estética ideológica.