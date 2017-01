—Sus libros tienen la enorme virtud de contar un momento histórico desde el absurdo, el humor, la emoción, sin ser panfletario; entrando al tema desde la puerta más alejada, más pequeña, menos evidente, casi sin tocar el piso, que es lo que hace un gran escritor. Un rasgo que también era propio de Graham Greene. Yo, que me había desencantado un poco con sus últimas dos novelas (El ojo de la patria y La hora sin sombra), me volví a reencontrar con su narrativa hace unos veranos. Me llevé para releer en unas vacaciones A sus plantas rendido un león con mucho miedo. Temía que el desencanto creciera y arrasara también con los libros de él que me habían encantado en los ochenta. Pero disfruté como loco. Esa forma de abordar la Guerra de Malvinas, los estertores finales de la dictadura argentina y del colonialismo me volvió a fascinar.