Vladimir Nabokov: los años americanos, de Brian Boyd (Anagrama). Este es el segundo tomo que el académico norirlandés residente en Nueva Zelanda y tal vez el más interesante, porque cuenta la llegada de Nabokov a Estados Unidos y su integración al mundo académico y literario, cosa que no le fue nada de fácil. Por años Nabokov enseña su idioma a señoritas, pero con el inicio de la Guerra Fría su docencia se vuelve difícil, y tiene que recurrir a cosas que no dominaba mucho, como aquel curso de literatura europea; lo suyo era la literatura rusa, pero salvó el obstáculo y en poco tiempo se pone al día y ese curso hoy se conoce como libro. En estos años Nabokov vive una paradoja: primero no extraña a sus compatriotas, de hecho recomienda a sus amigos que aún no emigran a Estados Unidos no reunirse con ellos, pero por otro lado extraña y mucho su idioma natal. La gracia de esta biografía es que son los años en que Nabokov se convierte en el Nabokov que conocemos. Hay además un material gráfico que le podrá ser útil a quien se interese por el autor ruso y por el género biográfico.