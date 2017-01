Tal vez haya sido gracias a la preparación de ese encuentro que Coetzee publicó esta semana un extensísimo ensayo sobre Antonio Di Benedetto. Recordemos que en junio está previsto el estreno de la adaptación de Zama dirigida por Lucrecia Martel. El texto de Coetzee salió en la distinguida revista "The New York Reviews of Books" y lleva por título "Un gran escritor que deberíamos conocer".