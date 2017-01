Los dos primeros días me lo tomé con mucha calma, que creo que es lo que había que hacer porque eran días con especiales rápidas y polvo, pero cuando ha empezado la carrera de verdad me he encontrado muy bien en cuanto a ritmo. Lo que pasa es que dos fallos que no tendrían que haber sucedido no me han permitido estar más adelante. Sabiendo cómo es esta edición hay que estar muy atento al roadbook y espero no cometer ningún error en lo que queda de carrera. En cuanto a lo positivo, me quedo con el ritmo que estoy teniendo, sobre todo en la quinta etapa en la que disfruté y me sentí muy cómoda. Cada día estoy yendo un poco mejor.