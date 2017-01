En otra oportunidad, en Mauritania, los pilotos habían sido advertidos sobre lo peligroso de la etapa. Les dijeron que no pararan en ningún momento y que, si lo hacían, que fuera en sectores donde hubiera presencia de vehículos de la organización para evitar situaciones difíciles con los lugareños. Pero eso no fue lo más llamativo: en esa instancia se les trabó la caja de cambios de la camioneta y quedó clavada en marcha atrás. Trataron por todos los medios de destrabarla y no hubo caso. Para peor, estaban en un lugar que entrañaba cierto peligro, porque ya dos beduinos les habían pedido el combustible de su camioneta.