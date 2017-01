Comienza la 39° edición del Rally Dakar, que este año llegó a Paraguay por primera vez y hace el paso por Bolivia, en lo que será el trayecto más largo en su historia. La largada será mañana en Asunción, algo que hay que tomar con respeto ante el desconocimiento del terreno. Será una etapa corta de 34 km que va a ser importante completarla rápidamente para ganar los mejores tiempos para tener buena posición de largada en la etapa dos. Yo no me confiaría con esto, no se pueden cometer errores y hay que ver qué pasa con las dificultades que pueda traer el terreno paraguayo.