Los competidores más afortunados pudieron gozar del privilegio de pasar parte de la velada en compañía del presidente Horacio Cartes. Para asistir al evento bajo el seudónimo de las "leyendas" ofrecida por el Jefe de Estado, había que tener un mínimo de experiencia de 15 ediciones, formar parte del grupo de favoritos de la carrera o presentar un pasaporte paraguayo, como el piloto de quad Nelson Sanabria, abanderado de la delegación. "Siempre he tenido que viajar para perseguir mis objetivos deportivos", recuerda el guaraní. "En esta ocasión, es muy especial para mí poder competir en casa. No siento tanto la presión, sino más bien una gran motivación", comentaba bajo la mirada interesada de su Ministro de Deportes, el ex tenista Víctor Pecci.