Con la entrada en la escena mediática de los favoritos de la carrera, el tono general se ha vuelto algo más solemne. Stephane Peterhansel, con los 12 títulos conquistados desde sus inicios en 1988, puede fácilmente distanciarse de la cuestión y declarar que nunca está "como un manojo de nervios ni listo a atacar en esta fase". "Cuando se ven las primeras clasificaciones, es cuando uno entra realmente en la carrera", agrega. Probablemente su confianza sea totalmente sincera, pero no todos los pilotos se sienten igual, ni siquiera los que tienen más experiencia como "Nani" Roma: "Justo antes de ir a dormir la siesta, he sentido como un nudo en el estómago… es la subida de adrenalina. Me doy cuenta de que estoy en el mismo estado que en 1996 antes de mi primer Dakar. Y eso es estupendo. Tenemos muchísima suerte".