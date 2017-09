Los resultados, publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), señalaron que la región cafetalera más grande del mundo dispondrá de una superficie cada vez más limitada para la plantación. Las tierras agrícolas apropiadas para cultivar café serán demasiado cálidas. En concreto, se reducirán entre un 73% y un 88%, , con pérdidas particularmente grandes en las zonas bajas de Nicaragua, Honduras y Venezuela. En cambio, las zonas montañosas serán las más aptas, incluso aquellas en las que actualmente no se cultiva.