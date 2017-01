"Hubo muchos hallazgos llamativos. Por ejemplo, se observaron peces herbívoros, lo que es un indicio de la presencia de algas, algo muy raro en lugares a los que la luz del sol casi no llega. Además, encontramos peces mariposa y si bien todavía no se puedo confirmar, a priori, se trataría de una nueva especie, ya que los peces mariposa en general habitan en zonas más profundas. Por otro lado, encontraron peces que están en peligro de extinción y los científicos quedaron sorprendidos por que no se conocía que podían habitar en esta zona", detalló Sede.