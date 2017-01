Maria Laura Lucero, oriunda de ciudad de La Plata, hoy se encuentra veraneando en las playas de Mar del Plata. Comentó a Infobae su indignación al ver las la costa repleta de basura y animales en muy mal estado de salud: "Sentí mucha, tristeza e impotencia, con ganas de bajar y limpiar el lugar, de llegar al departamento y realizar carteles para que todos los turistas y marplatense tomen conciencia de que es una reserva y que no la están cuidando ¿La cuidarían si les cobraran entrada? La verdad me sorprende muchísimo la falta de interés de los turistas y de las autoridades que no ponen cartas en el asunto ".