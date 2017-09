El Golf de Galperín fue directo a la pista, donde estaba el jet privado con el que Muse iba a volver a Londres. "Estaba como embobado por la situación: jet personal, la charla, la posibilidad de interactuar con el tipo. Iba caminando hacia el jet, cuando de pronto se da vuelta, se dirige unos pasos hacia mí y me dice: "If you need money, let me know" ["Si necesitás dinero, avisame"]. Fue el 15 de mayo de 1999, no me olvido nunca más", asegura el CEO de MercadoLibre.