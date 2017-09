Desde pequeño, la historia personal lo marcó con un obstáculo por un problema de salud. A los 5 años contrajo un virus que le generó dislexia. Pero ese obstáculo se transformó en aprendizaje. "Tener ese problema me ayudó a entender que con laburo y constancia se sale adelante. Sé que no soy el más inteligente ni el más rápido, pero cuando ataco un tema en el mediano plazo, salgo". Hoy sigue en el directorio de Despegar pero ya no es CEO, pues dejó el cargo para dedicarle más tiempo a su familia.