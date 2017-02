La medida de todas formas no es homogénea. Algunas entidades anunciaron que cobrarán por todos depósitos efectivos que efectúen las empresas, mientras que otros lo harán sólo por montos mayores a $50.000 diarios. La banca pública por el momento no se expidió sobre el tema y no está claro si cobrará este 1% por los depósitos en efectivo.