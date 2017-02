El problema en los bancos hoy pasa por el exceso de liquidez de pesos por el dinero en efectivo que están acumulando. Esto ocurre porque desde principios de enero el BCRA no acepta más depósitos de los bancos en sus arcas, y los más grandes, como por ejemplo los llamados bancos recaudadores, no saben en qué lugar guardar los billetes que no pueden depositar en el BCRA. En tanto, los bancos pagadores tampoco saben dónde guardar los pesos, en particular el gran stock de billetes de 100 pesos que representa casi un 70% del dinero en circulación en Argentina.