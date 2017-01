El activo más codiciado en la época del cepo y del lavado de dinero, ahora abunda y nadie los quiere. Sucede que, además de que hay rumores de que dejarán de circular, no son prácticos a la hora de viajar a Europa porque se deben cambiar en los bancos. En comercios y restaurantes no aceptan billetes de tan alta nominación aunque la cuenta sea elevada. Ellos prefieren la tarjeta. No está bien visto el pago en efectivo. Por eso los vendedores de cambio quieren convencer a noveles inversores de las ventajas de invertir en euros.