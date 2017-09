—Está libre y si la Argentina quiere ser más competitiva, puede ser más alto. Esperemos que no baje porque la industria lo necesita. Me encantaría que suba. No hubo pass through y puede volver a subir sin que pase a precios. En México, Colombia, Europa se devalúa y no hay pass through. Es muy buena noticia para la economía argentina. Las tarifas atrasadas sí influyen mucho en la inflación, pero eso hay que arreglarlo, porque el gran problema es la inflación.