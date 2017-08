Marcelo Elizondo, director de la consultora DNI y uno de los mayores expertos en comercio exterior, afirmó que "Argentina tiene que revincularse con el mundo, porque si no lo hace va a ser muy difícil que mejore su tasa de inversión, la calidad de bienes y servicios, e incluso que genere empleos de calidad sobre todo en los sectores más transables". Añadió que "un país abierto no solo amplía el comercio, si no que amplía la tasa de inversión extranjera. Y la Argentina, según la CEPAL, es el país con menor stock de inversión extranjera de Sudamérica. Y esa es la contracara de ser un país cerrado".