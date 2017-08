"La Argentina a partir de 2016 tiene tres elementos funcionando a la vez que no habían ocurrido en simultáneo en el pasado", continuó con un "tipo de cambio flotante, que funciona como un mecanismo para que el que está en el poder no pueda enamorarse del atraso cambiario como ancla inflacionaria", con un "Gobierno que cree en la independencia de los poderes" y, en tercer lugar, "un Gobierno que cree en la consolidación fiscal".