"Lo que pasa es que nos mal acostumbramos. Siempre el constructor es el que arriesga el capital para ganar una rentabilidad, comprar el terreno, construir y después vender cuando está terminada la obra. En Argentina, como somos muy creativos, en estas casi dos décadas que se llevó adelante este modelo de desarrollo al costo. Son muy pocos los lugares en el mundo en el que se lleva adelante algo parecido. Y, claro, el constructor no invertía un solo peso, porque iba, señaba un terreno, armaba un anteproyecto y con eso vendía departamentos que no existían. En realidad no sé si eso estaba mal o estaba bien, pero no es lo que se debe hacer", comentó Gómez Picasso.