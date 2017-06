—Argentina viene muy rezagada con respecto a los mercados de capitales del resto del mundo. Depende de lo que creas que viene en Argentina: si se van a hacer las reformas de fondos, hoy la Argentina es un negoción, es un país donde las acciones están baratas en función de lo que pueden subir; pero si creés que el Gobierno no las va a realizar están caras. Además hay una carga fiscal muy alta y esto influye no solo en lo que me cobra el Estado de impuesto sino en qué servicios te brinda. Fijate lo que pasa en los costos de infraestructura. Llevar la soja de Chaco a Rosario cuesta en flete el doble de lo cuesta llevarla de Rosario a China. En Argentina pagás impuesto a las Ganancias sobre algo que no gané porque no hay ajuste por inflación. Lo cierto es que para comprar tenés que ver a la Argentina de acá dos años.