-Si no fuera por el bloqueo de las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad, ¿UberEats ya estaría en el país?

-Ciento por ciento. Si no fuera por eso, hace dos meses hubiéramos platicado de ese lanzamiento. A nivel global, las tarjetas de crédito y los bancos son nuestros mejores aliados porque eso ayuda a que la experiencia sea mucho más sencilla. Son de nuestros socios más importantes y en la Argentina no es la excepción.