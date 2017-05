Los elogios de los principales CEOs de empresas no la detuvieron y habló sobre el gradualismo tan criticado por muchos. "Los resultados también son graduales, no son espectaculares, pero llegaron para quedarse", destacó, mientras mezclaba logros como las nuevas cloacas y las rutas contra "todo lo que falta. Hacia el final, el pedido directo de los empresarios no se hizo esperar: "Sé que muchos han invertido, pero necesitamos más. Ustedes pueden hacer un esfuerzo más que el de otros".