De vuelta con el traje de empresario en el sector privado, regresó al país y planea quedarse sin fecha límite. "Dije que iba a volver, algunas personas no me creían", asegura en una entrevista exclusiva con Infobae desde sus nuevas oficinas. Se declara "enamorado de la Argentina"; las fotos que tiene en su despacho lo delatan: una con el presidente Mauricio Macri, otra con el Papa Francisco. Pero no son las únicas. "Gracias por tu amistad" es el mensaje que reza debajo de una imagen en la que está con el ex mandatario Barack Obama. Mamet posa en otra foto con el cantante Mick Jagger, juega al pool en otra con el actor Al Pacino.