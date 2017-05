"No existe posibilidad de generar crecimiento y millones de puestos de trabajo solamente con el consumo interno. Tenemos que generar un mercado interno fuerte, pero al mismo tiempo exportar más y mejores servicios y productos argentinos. Eso implica una inserción que sea política de Estado, con el mayor consenso político. No alcanza con una estrategia defensiva de protección de lo que tenemos, si no que tenemos que generar millones de puestos de trabajo", manifestó el jefe de Gabinete.