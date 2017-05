El economista Orlando Ferreres pronosticó un crecimiento económico para este año de "3,1% y puede ser un poco más. Eso no lo cambiamos porque la parte agropecuaria es un récord total. Desde 1810 no teníamos tanta cosecha. Eso va a mover mucho el interior, sobre todo los pueblos. Además, están invirtiendo en obras públicas, que hacía tiempo no se invertía".