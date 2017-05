En primer lugar debemos aclarar que cuando ingresó este Gobierno había unos 500.000 jubilados que pagaban ese impuesto. En cambio en la actualidad, como producto de la ley aprobada el año pasado por la suba del mínimo no imponible, hay unos 100.000 jubilados a los que se les descuenta el impuesto a las Ganancias, porque cobran más de 38.000 pesos. Por la reducción de ese impuesto que percibe la AFIP pasamos de un 7% que pagaba a un 1% que paga ahora. Estamos trabajando junto a la AFIP, porque es un tema de si se cobra o no un impuesto, para apelar el fallo antes del 1° de junio cuando vencen los 10 días de conocido el mismo. Si se cobra o no un impuesto es una potestad de la AFIP y no de la ANSES. Pero hay una ley que nos indica que hay que apelar ese fallo.