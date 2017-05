La entrega de los certificados de viviendas tendrá lugar en el marco de una creciente demanda social y en un año electoral. Es más, el Gobierno advirtió en las últimas horas que la CTA y diversas organizaciones sociales planean llevar a las calles los reclamos por la creación de nuevos planes sociales a un mes del cierre de las listas de candidatos. Para una calificada fuente del Ejecutivo, con acceso directo al presidente Mauricio Macri, "no hay una contraprestación en lo que hacemos; no estamos diciendo 'te doy el certificado pero no me cortes la calle'. No lo queremos utilizar como una herramienta política. Hasta hoy, no existían registros de cuantos asentamientos hay en la Argentina".