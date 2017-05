El 8 de mayo apareció en el blog del BCRA un informe ¿Existe bicicleta financiera en la Argentina? para explicar por qué , desde su punto de vista, no existe tal bicicleta financiera ya que no hay un seguro de cambio oficial como existía en aquel entonces. Pero el 10 de mayo la entidad redobló la apuesta al detallar en otro informe (Los que quieren pesos no están solos), mostrando mes a mes, desde enero de 2016, cuándo la tasa de interés le ganó al dólar y cuándo perdió con la divisa norteamericana.