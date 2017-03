Por lo pronto, el gobierno procura atravesar los próximos meses sin sobresaltos al menos desde lo financiero. El ministerio de Finanzas ya tiene lista la ingeniería para hacer frente al mega vencimiento de u$s 7.000 del mes próximo de Bonar X. Se estima que alrededor de u$s 1.000 millones serán rescatados este mes a través del blanqueo (ya que este bono permite entrar al sinceramiento fiscal manteniendo la multa del 10% hasta el 31 de marzo). Y los u$s 6.000 millones restantes saldrán del préstamo acordado con media docena de bancos internacionales. Este "repo" aún no fue desembolsado, pero el Tesoro lo solicitará sólo un par de días antes de enfrentar el pago del 17 de abril. Será el más abultado desde los u$s 10.000 millones que Néstor Kirchner canceló con el FMI en enero de 2006.