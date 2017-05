El primer cuatrimestre cerró con un alza de 9,1% que aleja las posibilidades de que el Banco Central pueda conformarse con alcanzar la meta techo de inflación para todo el año del 17 por ciento. No sólo porque la variación del mes fue la más alta desde junio último, momento a partir del cual se había generado la expectativa de consolidación del proceso bajista de suba de los precios al consumo, sino porque exige reducir el ritmo promedio de aumento en los próximos ocho meses inferior a 0,9%, para no superar el resto de 7,24% para no exceder ese objetivo.